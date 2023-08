Fêtes locales Salle des fêtes Mont-Disse, 27 août 2023, Mont-Disse.

Mont-Disse,Pyrénées-Atlantiques

12h15 : apéritif concert animé par l’orchestre Musette Story.

18h45 : concours de danse musette avec de nombreuses récompenses. Gratuit

21h : repas.

22h : bal animé par l’orchestre Musette Story..

2023-08-27

Salle des fêtes

Mont-Disse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12:15pm: aperitif concert hosted by the Musette Story orchestra.

6:45pm: musette dance competition with numerous prizes. Free

9pm: dinner.

10 p.m.: Musette Story band dance.

12.15 h: Concierto de aperitivo a cargo del grupo Musette Story.

18.45 h: Concurso de baile Musette con numerosos premios. Gratis

21.00 h: comida.

22.00 h: fiesta de baile con el grupo Musette Story.

12.15 Uhr: Aperitifkonzert, das vom Orchester Musette Story moderiert wird.

18.45 Uhr: Musette-Tanzwettbewerb mit zahlreichen Preisen. Kostenlos

21 Uhr: Essen.

22 Uhr: Tanzveranstaltung mit dem Orchester Musette Story.

