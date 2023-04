Théâtre « Cendrillon » – Dimanche 16 avril Salle des fêtes, 16 avril 2023, Mons.

Théâtre « Cendrillon » – Dimanche 16 avril Dimanche 16 avril, 17h30 Salle des fêtes

La pièce

Alors qu’elle n’est qu’une adolescente, Sandra perd sa mère.

Son père décide rapidement de se remarier et de s’installer avec sa fille chez sa nouvelle femme et ses deux filles.

Pour n’avoir pas compris les dernières paroles de sa mère et face à un deuil impossible, Sandra accepte toutes les brimades qui lui sont infligées.

Le destin de chacun va être chamboulé par l’invitation du roi à une fête en l’honneur de son fils qui a lui aussi perdu sa mère.

Cendrillon des temps modernes, ce conte aborde le thème du deuil, de l’âge, du temps qui passe, avec des personnages parfois loufoques, cruels, lâches, prisonniers d’une maison entièrement construite en verre.

Le mot du metteur en scène (Juan ALVAREZ)

« Je vais vous raconter une histoire d’il y a très longtemps… » ainsi commence « Cendrillon » de Joël Pommerat, il nous raconte une autre histoire que celle de notre enfance.

Nous sommes devenus grands et nous aimons toujours les contes, les entendre, les raconter pour en partager la beauté et le mystère.

Cette histoire de Cendrillon nous parle de la mort et du deuil.

Cendrillon a perdu sa mère et le Prince aussi.

A travers un parcours initiatique, chacun fera son deuil à sa manière.

Le récit est magnifiquement servi par une langue d’aujourd’hui d’une apparente simplicité, vivante comme une parole jetée et spontanée. L’humour et la fantaisie côtoient la gravité ; c’est un message d’espoir que Pommerat nous adresse et que nous avons voulu partager avec le public, en cette période troublée.

Salle des fêtes Place de la mairie, 31280 Mons Mons 31280 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T17:30:00+02:00 – 2023-04-16T19:30:00+02:00

