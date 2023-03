Conférence dans le cadre de l’exposition « Feux mégafeux » Salle des fêtes Mons Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Mons

Conférence dans le cadre de l’exposition « Feux mégafeux » Salle des fêtes, 1 avril 2023, Mons. Conférence dans le cadre de l’exposition « Feux mégafeux » Samedi 1 avril, 18h30 Salle des fêtes Entrée libre Depuis quelques temps, notre planète a été frappée par des feux hors normes en Gironde et dans les Bouches du Rhône, ainsi que par des mégafeux en Amazonie et en Australie, créant des incendies spectaculaires. Face à cette situation inquiétante, les climatologues ont tiré la sonnette d’alarme pour trouver des solutions et prévenir de futurs incendies. La première étape pour lutter contre ce phénomène est de le comprendre, grâce à cette conférence à laquelle nous vous invitons à participer. Salle des fêtes Place du jardin de l’ancien presbytaire, 31280 Mons Mons 31280 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T18:30:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-01T18:30:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Garonne, Mons
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place du jardin de l'ancien presbytaire, 31280 Mons
Ville
Mons

