concert et bal musiques et danses traditionnelles salle des fêtes, Monferran-Savès (32) concert et bal musiques et danses traditionnelles salle des fêtes, Monferran-Savès (32), 10 décembre 2023, . concert et bal musiques et danses traditionnelles Dimanche 10 décembre, 16h00 salle des fêtes, Monferran-Savès (32) Participation libre 16h concert : la chorale Tradichant propose des chants Occitan, Italiens, Espagnols, Basques sur la vie, le travail, les luttes chants traditionnels vers 16h45 La Croch’Bal bal trad danses françaises et autres avec initiation aux danses. Tout le monde peut participer… source : événement concert et bal musiques et danses traditionnelles publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Monferran-Savès (32) salle des fêtes, 32490 Monferran-Savès, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46349 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fêtes, Monferran-Savès (32) Adresse salle des fêtes, 32490 Monferran-Savès, France

