Week-end Gospel – Stage Gospel Salle des fêtes Moncoutant-sur-Sèvre, 9 décembre 2023

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Stage voix avec le chef de chœur Stéphane Claire. Chorale HAPPY GOSPEL Stéphane Claire est de retour à Moncoutant ! Après avoir conquis, l’année dernière, les stagiaires, ce chef de chœur animera à nouveau le stage voix qui reste accessible à tous, quel que soit le niveau de chant..

2023-12-09

Salle des fêtes

Moncoutant-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Voice workshop with conductor Stéphane Claire. HAPPY GOSPEL choir Stéphane Claire is back in Moncoutant! After winning over the trainees last year, this choir director will once again be leading the voice workshop, which remains accessible to all, whatever your level of singing.

Taller de canto con el director Stéphane Claire. ¡FELIZ GOSPEL El coro Stéphane Claire vuelve a Moncoutant! Tras conquistar a los cursillistas el año pasado, este director de coro volverá a dirigir el curso de canto, abierto a todos, sea cual sea su nivel de canto.

Stimmtraining mit dem Chorleiter Stéphane Claire. Der Chor HAPPY GOSPEL Stéphane Claire ist wieder in Moncoutant! Nachdem er im letzten Jahr die Praktikanten begeistert hat, wird der Chorleiter erneut das Stimmtraining leiten, das für alle zugänglich ist, unabhängig vom Gesangsniveau.

