Thé dansant trad folk Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) Thé dansant trad folk Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82), 28 janvier 2024, . Thé dansant trad folk Dimanche 28 janvier 2024, 14h00 Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) 6 Euros C’est le PREMIER Thé Dansant Trad de l’Année 2024! Venez passer un bon dimanche après-midi en pratiquant vos danses favorites : Mazurka, Bourrées, Scottish,Cercles …. La musique sera assurée par des musiciens en Scène ouverte, (inscriptions jc : 06 52 41 96 62) En plus une collation vous sera offerte à l’entracte! Plus d’infos sur TRADouFOLK.ORG source : événement Thé dansant trad folk publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) Boulevard des écoles

Salle des fêtes, 82230 Monclar-de-Quercy, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46645 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) Adresse Boulevard des écoles Salle des fêtes, 82230 Monclar-de-Quercy, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) latitude longitude 43.966729;1.584134

Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//