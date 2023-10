Réveillon partage Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) Réveillon partage Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82), 31 décembre 2023, . Réveillon partage Dimanche 31 décembre, 21h00 Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) 25 € plus 1 plat salé ou sucré Réveillon partage du 31 décembre à partir de 21 h. Bal traditionnel et repas, animé par AQUO R’AIL Prix d’entrée 25 € plus un plat salé ou sucre. Uniquement sur réservation au 06 10 33 24 12 ou 05 63 30 48 80 source : événement Réveillon partage publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) Boulevard des écoles

