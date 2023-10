Bal de soutien au Téléthon Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) Bal de soutien au Téléthon Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82), 9 décembre 2023, . Bal de soutien au Téléthon Samedi 9 décembre, 21h00 Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) reste à préciser BAL de Soutien au Téléthon-82 Bal traditionnel avec : plusieurs Groupes : Los ESCAMPILHATS en DUO puis BAL à la VOIX puis Groupe des ZICOS-LOCAUX-LOCOS (Inscription Musiciens : J C 06.52.41.96.62) source : événement Bal de soutien au Téléthon publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Monclar-de-Quercy (82) Boulevard des écoles

