Repair Café à Moncheaux

Repair Café à Moncheaux
Samedi 16 décembre, 09h30
Salle des fêtes
Votre tondeuse, votre sèche cheveux, votre cafetière, votre aspirateur, votre chaine hifi est en panne?

Avant d’aller en acheter un neuf, passez au repair café. Un réparateur bénévole tentera de réparer, avec vous la panne.

Tout cela dans la bonne humeur et autour d'un café.
Salle des fêtes
232 rue de la mairie, 59283 Moncheaux
Moncheaux 59283 Nord Hauts-de-France

2023-12-16T09:30:00+01:00 – 2023-12-16T12:30:00+01:00

2023-12-16T09:30:00+01:00 – 2023-12-16T12:30:00+01:00

