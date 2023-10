Bourse aux jouets et vêtements Salle des fêtes Monchaux-Soreng, 5 novembre 2023, Monchaux-Soreng.

Monchaux-Soreng,Seine-Maritime

Rendez-vous à la salle des fêtes de 9h00 à 17h00.

Articles enfants et adultes

Tarifs : 1.00€/mètre

Restauration et buvette sur place

Inscriptions au 02 35 93 31 27 – Places limitées.

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Salle des fêtes

Monchaux-Soreng 76340 Seine-Maritime Normandie



Meet at the village hall from 9am to 5pm.

Children’s and adults’ items

Price: 1.00?/metre

Catering and refreshments on site

To register, call 02 35 93 31 27 – Places are limited

Cita en la Salle des Fêtes de 9.00 a 17.00 h.

Artículos para niños y adultos

Precio: 1,00 euros por metro

Comida y refrescos in situ

Para inscribirse, llame al 02 35 93 31 27 – Plazas limitadas

Treffpunkt ist der Festsaal von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Artikel für Kinder und Erwachsene

Preis: 1.00?/Meter

Essen und Trinken vor Ort

Anmeldung unter 02 35 93 31 27 – Begrenzte Plätze

