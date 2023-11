Week-end festif Salle des fêtes Monassut-Audiracq Catégories d’Évènement: Monassut-Audiracq

Pyrénées-Atlantiques Week-end festif Salle des fêtes Monassut-Audiracq, 11 novembre 2023, Monassut-Audiracq. Monassut-Audiracq,Pyrénées-Atlantiques 19h : apéritif, 20h : tapas, 23h : bal avec DJ Alex..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Salle des fêtes

Monassut-Audiracq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm: aperitif, 8pm: tapas, 11pm: dance with DJ Alex. 19 h: aperitivo, 20 h: tapas, 23 h: baile con DJ Alex. 19 Uhr: Aperitif, 20 Uhr: Tapas, 23 Uhr: Tanz mit DJ Alex. Mise à jour le 2023-11-03 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Monassut-Audiracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Monassut-Audiracq Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle des fêtes Monassut-Audiracq latitude longitude 43.41965;-0.19568

Salle des fêtes Monassut-Audiracq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monassut-audiracq/