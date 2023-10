Concert Jazz Chamber Orchestra Salle des fêtes Molières, 14 octobre 2023, Molières.

Molières,Dordogne

Venez nombreux assister au concert Jazz à Molières organisé par les amis de la bastide..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Salle des fêtes

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the Jazz à Molières concert organized by les amis de la bastide.

Vengan todos al concierto Jazz à Molières organizado por los Amigos de la Bastida.

Kommen Sie zahlreich zum Konzert Jazz à Molières, das von den Freunden der Bastide organisiert wird.

Mise à jour le 2023-10-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides