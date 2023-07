Concert et bal folk à Molandier Salle des fêtes, Molandier (11), 12 août 2023, .

Concert et bal folk à Molandier Samedi 12 août, 20h30 Salle des fêtes, Molandier (11) Gratuit

Le comité des fêtes de Molandier organise la fête du village le 12 août.

Avec repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

Au programme:

– Spectacle et animation cirque pour les grands et les petits de 14h à 18h30.

– Apéro et repas à partir de 19h. Réservation du repas au 06 88 91 82 93.

– 20h30-23h: Bal avec Ricard/Bennes Duo (cliquer sur le nom pour voir la vidéo)

Lui, sa guitare, sa pédale boum et son côté rock.

Elle, son accordéon diatoMique, sa pédale boum boum et son grain de folie. Une jolie synergie !

Ils font roquer l’accordéon sur la guitare, et ça boulègue.

Salle des fêtes, Molandier (11) Place Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T20:30:00+02:00 – 2023-08-12T23:30:00+02:00

