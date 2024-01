L’émoi des Mots : Noémie and friends Salle des fêtes Misson, samedi 13 avril 2024.

Misson Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Pour entreprendre ce voyage, Noëmie et ses acolytes feront résonner les cordes, percussions et instruments à vent pour pigmenter l’écriture des grands auteurs (Brassens, Gainsbourg, de Moraes…)

Nous avions envie que les mots sortent de leur gangue, de leur confort, pour aller se frotter à la diversité des langues, se mélanger aux couleurs et sonorités du monde. Pour entreprendre ce voyage, Noëmie et ses acolytes feront résonner les cordes, percussions et instruments à vent pour pigmenter l’écriture des grands auteurs (Brassens, Gainsbourg, de Moraes…) En préambule, la comédienne Adeline Jondot nous aménera en lecture, sur les pas du grand Hugo, lors de son voyage dans les Pyrénées.

EUR.

Salle des fêtes

Misson 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans