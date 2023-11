Soirée années 80 Salle des fêtes Mios, 9 décembre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Venez participer à la première soirée de la saison organisée par le Comité Des Fêtes Mios où vous pourrez danser sur les meilleurs hits des années 80.

Rejoignez le Comité des Fêtes samedi 9 décembre :

– 20h00 / 22h30 : karaoké années 80

– 22h30 / 1h00 : soirée dansante

Vous pourrez également profiter du buffet à volonté (15 euros hors boissons).

Réservation par téléphone au 06.10.39.40.69.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 01:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us for the first party of the season organized by the Comité Des Fêtes Mios, where you can dance to the best hits of the 80s.

Join the Comité des Fêtes on Saturday, December 9:

– 8:00 pm / 10:30 pm: 80s karaoke

– 10:30 pm / 1:00 am: dance party

You can also enjoy an all-you-can-eat buffet (15 euros excluding drinks).

Reservations by phone 06.10.39.40.69

Ven a la primera fiesta de la temporada organizada por el Mios Comité Des Fêtes, donde podrás bailar los mejores éxitos de los 80.

Únete al Comité des Fêtes el sábado 9 de diciembre:

– 20.00 h / 22.30 h: karaoke de los 80

– 22.30 h / 01.00 h: fiesta de baile

También podrá disfrutar de un bufé libre (15 euros sin bebidas).

Reservas por teléfono en el 06.10.39.40.69

Nehmen Sie an der ersten Party der Saison teil, die vom Comité Des Fêtes Mios organisiert wird. Dort können Sie zu den besten Hits der 80er Jahre tanzen.

Schließen Sie sich dem Comité des Fêtes am Samstag, den 9. Dezember an :

– 20.00 / 22.30 Uhr: Karaoke der 80er Jahre

– 22.30 / 1.00 Uhr: Tanzabend

Sie können auch das All-you-can-eat-Buffet genießen (15 Euro ohne Getränke).

Reservierung per Telefon unter 06.10.39.40.69

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Coeur Bassin