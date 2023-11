Théâtre : La nuit des Rois Salle des Fêtes Mios, 4 novembre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Venez découvrir le théâtre du Lys et leur dernière pièce de théâtre « La Nuit des rois » de William Shakespeare le 4 novembre.

Plus d’informations: Michel Hugue au 06.08.66.08.75 ou à michel.hugue@orange.fr

Entrée libre au chapeau.

Salle des Fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Théâtre du Lys and their latest play « Twelfth Night » by William Shakespeare on November 4.

Further information: Michel Hugue on 06.08.66.08.75 or michel.hugue@orange.fr

Free admission by the hat

Venga a descubrir el Théâtre du Lys y su última obra « Noche de Reyes », de William Shakespeare, el 4 de noviembre.

Más información: Michel Hugue en el 06.08.66.08.75 o michel.hugue@orange.fr

Entrada gratuita con sombrero

Entdecken Sie das Théâtre du Lys und ihr neuestes Theaterstück « La Nuit des rois » von William Shakespeare am 4. November.

Weitere Informationen: Michel Hugue unter 06.08.66.08.75 oder michel.hugue@orange.fr

Freier Eintritt mit Hut

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Coeur Bassin