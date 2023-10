Vide ta chambre Salle des fêtes Mios, 22 octobre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Vide ta chambre » organisé le dimanche 22 octobre par l’APE La Salamandre

Salle des Fêtes de Mios

De 9h à 17h

Contact : apeterresvives@gmail.com / 06.14.15.78.83.

Salle des fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Vide ta chambre » organized on Sunday, October 22 by APE La Salamandre

Mios village hall

9am to 5pm

Contact: apeterresvives@gmail.com / 06.14.15.78.83

Vide ta chambre » organizado el domingo 22 de octubre por la APE La Salamandre

Sala del pueblo de Mios

De 9h a 17h

Contacto: apeterresvives@gmail.com / 06.14.15.78.83

Leere dein Zimmer », organisiert am Sonntag, den 22. Oktober von der EV La Salamandre

Festsaal in Mios

Von 9 bis 17 Uhr

Kontakt: apeterresvives@gmail.com / 06.14.15.78.83

