Salon du chocolat et des gourmandises – Rotary Club Salle des fêtes Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Salon du chocolat et des gourmandises – Rotary Club Salle des fêtes Millau, 2 mars 2024, Millau. Millau Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03 . Une trentaine d’exposants, artisans locaux, nationaux, maîtres chocolatiers, maisons de renom… les amateurs de douceurs en tout genre en auront pour leurs papilles ! Comme pour les autres manifestations locales du Club, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à une action en faveur d’une oeuvre humanitaire, ou pour une association ou une cause locale. 3 EUR.

Salle des fêtes

Millau 12100 Aveyron Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Code postal 12100 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Salle des fêtes Millau Latitude 44.1085 Longitude 3.0759 latitude longitude 44.1085;3.0759

Salle des fêtes Millau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/