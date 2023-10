Salon International du chat à Millau Salle des fêtes Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Salon International du chat à Millau Salle des fêtes Millau, 4 novembre 2023, Millau. Millau,Aveyron Thème : les années folles, des plumes, des strass, des paillettes.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . 5 EUR.

Salle des fêtes

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Theme: the Roaring Twenties, feathers, rhinestones, sequins Tema: los locos años veinte, plumas, pedrería y lentejuelas Thema: Die wilden Jahre, Federn, Strass, Pailletten Mise à jour le 2023-09-12 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Salle des fêtes Millau latitude longitude 44.1083;3.076

Salle des fêtes Millau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/