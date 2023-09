Le Lion d’Acier – Behourd duels Salle des fêtes Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Le Lion d’Acier – Behourd duels Salle des fêtes Millau, 28 octobre 2023, Millau. Millau,Aveyron Tournoi de béhourd duel : combat médiéval en armure.

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . EUR.

Salle des fêtes

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Behurd duel tournament: medieval combat in armor Torneo de duelos Behurd: combate medieval con armadura Behourd-Duell-Turnier: Mittelalterlicher Kampf in Rüstung Mise à jour le 2023-09-25 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Salle des fêtes Millau latitude longitude 44.1081;3.0754

Salle des fêtes Millau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/