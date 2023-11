Ton Ton Demi Ton + La Patelle Noire Salle des Fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden, 2 décembre 2023, Illkirch-Graffenstaden.

Ton Ton Demi Ton + La Patelle Noire Samedi 2 décembre, 20h30 Salle des Fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden 12,00 € / 8,00 €

Bal Folk du S’Narreschiff, avec les groupes:

TON TON 1/2 TON

Le Duo Ton-Ton-Demi-Ton s’est construit au fil des bals sauvages sur les places de Strasbourg, dans la petite salle des CEMEA d’Alsace et sur les parquets de Saint Gervais d’Auvergne, cherchant toujours le partage et la proximité avec les danseurs. Le duo propose un répertoire qui va de danses de couples « neo-trad » jusqu’à des airs plus traditionnels venus d’horizons plus lointains (Israël, Pays Basque, Belgique, Russie…). En fonction du climat et de l’humeur, le nyckelharpa nous entraîne sur des airs suédois.

Marion Delignon : accordéon diatonique, nyckelharpa

Simon Garcia : flûtes à bec

et

LA PATELLE NOIRE

Aujourd’hui ancrée sur les roches granitiques du Morvan, La Patelle Noire y multiplie les échanges et y puise énergie et inspiration. La Patelle Noire, inusables musiciens des boeufs nocturnes et danseurs passionnés, à l’image de leurs sensibilités musicales aux influences multiples allant du rock progressif au swing musette, en passant par le métal, le zouk, le punk ou le free jazz, ils proposent un bal dynamique dans la tradition des bals Centre France, mélangeant compositions personnelles, airs traditionnels et airs de musiciens contemporains qu’ils apprécient.

Gaelle Guenver : accordéon chromatique

Benoît Guenoun : cornemuse du centre et flûte traversière

https://www.youtube.com/watch?v=XtWpB7p_FYM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

Folk Trad