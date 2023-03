La Solive et Salmanazar Salle des fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

La Solive et Salmanazar Samedi 1 avril, 20h30 Salle des fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden, 12,00 € / 8,00 € LA SOLIVE

Le violon et la guitare de La Solive partageront avec vous les musiques d’Irlande, de Suède ainsi que des compositions originales et vous feront danser jusqu’au bout des pieds. Que vous soyez des habitués du bal, amateurs de musique acoustique ou simplement curieux, vous serez ravis de passer un bon moment en leur compagnie.

Thomas Gutehrlé : guitare

Tom Freudenreich : violon, quinton

https://lasolive.fr/index.php/presentation/

https://www.facebook.com/lasolivebals et

Salmanazar sonne pour la danse, osons dire la transe. Trois spécialistes explorent les racines de leurs instruments en leur donnant une nouvelle dimension en puisant essentiellement dans les traditions d’Europe de l’Ouest, le Centre-France en particulier, avec de petites excursions aux couleurs plus orientales ou nordiques. Les bourdons et chanterelles de vielle posent une ambiance envoûtante la cornemuse s’envole de lyrisme, l’accordéon induit la dynamique. Tous ces ingrédients s’harmonisent pour transcender les mélodies au plus grand plaisir des oreilles, de l’âme et du corps tout entier …. Le caractère de ces musiques, tantôt solaire, plus souvent lunaire, est toujours en adéquation avec la danse, base du répertoire de Salmanazar. Vous entendrez d’anciennes mélodies, mais aussi des compositions originales, aux interprétations fidèles ou modernes voire culottées qui ne pourront vous laisser statique !

Cédric Martin : accordéon diatonique

Sébastien Benoit : cornemuses, whistles

Philippe Laussine : vielle à roue (électroacoustique)

https://martincedric.jimdofree.com/groupes/salmanazar/

Salle des fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden 158 route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden

