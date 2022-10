Les Zéoles + ElBa Connection Salle des fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden, 26 novembre 2022, Illkirch-Graffenstaden.

Grand bal folk de l’Automne du S’Narreschiff

Salle des fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden 158 route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est

Grand bal folk organisé par le Club Folk S’NARRESCHIFF

Avec les groupes:

ELBA CONNECTION

Ils habitent de part et d’autre du Rhin (Elsaß- Baden). Leur musique allie des sources calmes voire méditatives et d’autres jaillissantes et bondissantes. Cistre, Guitare, Basse, Accordéon, Hackbrett croisent leurs lignes de flot dans des morceaux traditionnels ou des créations personnelles pour danser en chaine, en ligne, en couple ou en cercle de la Suède à la Bretagne en passant par le centre de France.

Petra Sieb Puchelt : Accordéon Diatonique,

Sven Puchel : Guitar, Hackbrett, Voc

Kirsten Zinnitsch : flute Traversière

Stefan Blickhan : Basse électrique, Cistre

LES ZEOLES

Les Zéoles c’est la rencontre d’un accordéon diatonique et d’un accordéon chromatique. Crée en 2008 par Amélie Denarié et Anne Guinot, ce duo de musique à danser raconte, au travers d’un répertoire aux compositions originales, son amour du bal et de tout ce qu’il trimballe, et les soufflets viennent ainsi chatouiller les oreilles comme les orteils!

Sous leurs doigts naissent des compositions douces-amères, des mélodies espiègles et lyriques aux arrangements inspirés des musiques traditionnelles françaises et européennes mais aussi classiques. Elles promènent désormais leurs soufflets sur la scène trad/folk française mais aussi européenne.

Amélie Denarié: accordéon diatonique

Anne Guinot: accordéon chromatique

Nous proposerons aussi un stage d’accordéon diatonique : 10h30/17h30 (prix 42€),

