Repas belge Salle des Fêtes Milhac, 19 novembre 2023, Milhac.

Milhac,Lot

De l’apéritif au dessert, en passant par la fameuse »Carbonade » : un petit détour par la Belgique pour les papilles!.

2023-11-19 12:30:00 fin : 2023-11-19 . 12 EUR.

Salle des Fêtes

Milhac 46300 Lot Occitanie



From aperitif to dessert, including the famous « Carbonade »: a little detour to Belgium for your taste buds!

Desde el aperitivo hasta el postre, pasando por la famosa « Carbonade »: ¡una pequeña diversión a Bélgica para sus papilas gustativas!

Vom Aperitif über die berühmte « Carbonade » bis zum Dessert: ein kleiner Abstecher nach Belgien für die Geschmacksknospen!

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Gourdon