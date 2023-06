8ème Festival « Polyphonies en Bouriane » : Polyphonies Corses Salle des fêtes Milhac, 23 juillet 2023, Milhac.

Milhac,Lot

Venez vous laisser emporter grâce aux Polyphonies Corses , Avà Corsica..

2023-07-23 à 12:30:00 ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Salle des fêtes

Milhac 46300 Lot Occitanie



Let yourself be carried away by Corsican polyphonies, Avà Corsica.

Venga y déjese llevar por las polifonías corsas de Avà Corsica.

Lassen Sie sich von den korsischen Polyphonien , Avà Corsica, mitreißen.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Gourdon