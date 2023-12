Nouvel An Salle des fêtes Mignovillard Catégories d’Évènement: Jura

Mignovillard Nouvel An Salle des fêtes Mignovillard, 31 décembre 2023, Mignovillard. Mignovillard Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 . Soirée du Nouvel An organisée par l’association « Pont Anim ». Au menu : apéritif et amuses bouche – foie gras et compoté d’oignons, croute forestière – trou franc comtois – suprême de pintade, pommes de terre grenaille et flans de légumes – assiette de fromages – charlotte aux fruits et sa crème anglaise – café – soupe à l’oignon. Soirée animée par « DJ Alex ». Salle pour les enfants : animations, jeux, bar à bonbons, garderie à partir de 3 ans, console sur écran géant, menu enfant avec charcuterie, nuggets, frites et buche glacée. Tarifs : 55 € par adulte et 20 € par enfant. Réservation obligatoire en ligne, en scannant le QR code ou bordereau à envoyer à l’adresse suivante : 7 rue du Crêt, 25 300 Pontarlier. EUR.

Salle des fêtes

Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Mignovillard Autres Code postal 39250 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Mignovillard Departement Jura Lieu Ville Salle des fêtes Mignovillard Latitude 46.79021 Longitude 6.12371 latitude longitude 46.79021;6.12371

Salle des fêtes Mignovillard Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mignovillard/