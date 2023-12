Spectacle Cabaret Salle des fêtes Migé, 16 décembre 2023, Migé.

Migé Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:00:00

fin : 2023-12-16

.

Suite au succès de notre concert « Cabaret » il y a deux ans, notre « Chœur du Bonheur » proposera un tout nouveau Spectacle Cabaret 2 qui sera présenté à Migé le Samedi 16 décembre avec une myriade de nouvelles chansons toutes plus pétillantes les unes que les autres !

Alliant romantisme, humour et french cancan, cette soirée exceptionnelle sera toute en plumes et en bonne humeur !

Première partie avec le joyeux trio ‘les Tripotes’ !!

En entrée Libre, avec un petit chapeau qui circulera,

nous vous y attendrons nombreuses et nombreux.

.

Salle des fêtes

Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !