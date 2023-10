Nuit du Trad’ – Stage de danses d’Ariège salle des fêtes michel rouch , Saint-Girons (09) Nuit du Trad’ – Stage de danses d’Ariège salle des fêtes michel rouch , Saint-Girons (09), 4 novembre 2023, . Nuit du Trad’ – Stage de danses d’Ariège Samedi 4 novembre, 10h00 salle des fêtes michel rouch , Saint-Girons (09) 10€ De 10h à 12h et 13h30 à 15h30 : A l’occasion de la 13e édition de la Nuit du Trad’, les Biroussans vous proposent un stage des danses d’Ariège. Cet atelier, ouvert à tout public, abordera différentes bourrées d’Ariège, de l’apprentissage du pas de base, aux chorégraphies et subtilités de chaque danse. Selon le temps disponible, le programme se verra agrémenté ! Un repas sorti du sac sera partagé à midi. Dès 18h30, vous pourrez mettre votre apprentissage à profit lors du Grand Bal Trad’, au Parc des Expositions de St Girons. source : événement Nuit du Trad’ – Stage de danses d’Ariège publié sur AgendaTrad salle des fêtes michel rouch , Saint-Girons (09) Avenue Fernand Loubet

salle des fêtes michel rouch , 09200 Saint-Girons, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45546 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T14:00:00+01:00

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T14:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu salle des fêtes michel rouch , Saint-Girons (09) Adresse Avenue Fernand Loubet salle des fêtes michel rouch , 09200 Saint-Girons, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes michel rouch , Saint-Girons (09) latitude longitude 42.981958;1.133797

salle des fêtes michel rouch , Saint-Girons (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//