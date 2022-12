Concert : Le Charlot Volant Salle des fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Concert : Le Charlot Volant Salle des fêtes Michel Maupin, 21 janvier 2023, Lussac-les-Châteaux. Concert : Le Charlot Volant Samedi 21 janvier 2023, 20h30 Salle des fêtes Michel Maupin

Tarif 12€, gratuit jusqu’à 14 ans

Simon Goldin vous invite à pénétrer dans l’antre du Charlot Volant, à mi-chemin entre théâtre, conte et chansons. Concert tout public proposé par Les Amis du Québec & La Boulit’/MJC21 Salle des fêtes Michel Maupin 16 rue du quai 86320 Lussac-les-Châteaux La Clerjaudrie Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Après 500 dates avec son précédent spectacle, Simon Goldin repart en tournée.

Simon Goldin et le metteur en scène Simon Bonne ont créé leur nouveau spectacle alliant la tendresse et la détresse d’un Montréal underground en ébullition, où le spectateur est invité à pénétrer dans l’antre du Charlot Volant. Un spectacle à mi-chemin (mais pas à moitié) entre le théâtre, le conte et la chanson… Equipe artistique: Simon GOLDIN (chant et guitare), Régis NESTI (contrebasse).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00 Maëva SCHAMBERGER

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes Michel Maupin Adresse 16 rue du quai 86320 Lussac-les-Châteaux La Clerjaudrie Ville Lussac-les-Châteaux lieuville Salle des fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

Salle des fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Concert : Le Charlot Volant Salle des fêtes Michel Maupin 2023-01-21 was last modified: by Concert : Le Charlot Volant Salle des fêtes Michel Maupin Salle des fêtes Michel Maupin 21 janvier 2023 Lussac-les-Châteaux Salle des fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne