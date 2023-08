Folk’xybal 2023 Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54) Folk’xybal 2023 Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54), 7 octobre 2023, . Folk’xybal 2023 Samedi 7 octobre, 20h30 Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54) 10 Le Folk’xybal remet le couvert en 2023 pour sa 6ème édition ! Nous avons fait le choix d’y mettre en lumière le répertoire des FLANDRES pour la première fois, avec Shillelagh, que nous avons régulièrement vu en Lorraine, mais pas chez nous ! Le principe est toujours le même … découvrir, profiter de musiciens et des danseurs reconnus! Bal avec Shillelagh et Folk’xygène en première partie Début à 20h30 source : événement Folk’xybal 2023 publié sur AgendaTrad Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54) Place François Mitterrand

Lieu Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54) Adresse Place François Mitterrand Salle des fêtes Michel DINET, 54220 Malzéville, France latitude longitude 48.708323;6.183463

