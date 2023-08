Stages Folk’xybal 2023 Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54), 7 octobre 2023, .

Stages Folk’xybal 2023 Samedi 7 octobre, 14h00 Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54) 12-15€

2 stages proposés à réservation obligatoire :

Stage de danses des Flandres avec Gabriel Lenoir

Tout niveau sauf débutant (connaître les pas de scottish, polka, valse est conseillé).

Stage de musique et improvisation sur film muet avec Benjamin Macke

Dans cet atelier de musique, on y travaille de plusieurs manières différentes : improvisation libre, en solo, duo… tutti, avec des extraits très courts puis de plus en plus longs… On s’enregistre et on se réécoute tout au long des exercices pour apprécier sa musique avec un peu de recul. On peut comparer les prises, essayer des montages.

Tous instruments et tout niveau sauf débutant

Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54) Place François Mitterrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

