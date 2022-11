Free Folk Quartet et le duo Boutcord soutiennent le Téléthon Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54)

10 €

avec Free Folk Quartet Salle des fêtes Michel DINET, Malzéville (54) Place François Mitterrand Salle des fêtes Michel DINET, 54220 Malzéville, France [{« link »: « http://www.freefolkquartet.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/FreeFolkQuartet/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39647 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Boutcord : 20h00 – 21h15 Free Folk Quartet : 21h20 – minuit Programme : Répertoire sans frontières ! Danses traditionnelles : polkas, mazurkas, jigs, reels, scottishes, gavottes, maraichines, branles, valses, bourrées… Tout public : mélomanes, danseurs débutants et expérimentés… A danser ou à écouter Le programme des danses sera affiché dans la salle… Et…disponible sur demande dans les jours qui pécèdent le bal. Recette au profit du Téléthon www.freefolkquartet.fr https://www.facebook.com/FreeFolkQuartet/ source : événement Free Folk Quartet et le duo Boutcord soutiennent le Téléthon publié sur AgendaTrad

