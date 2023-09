Projection-conférence « Les Ailes de la Liberté » Salle des fêtes Mézières-en-Brenne, 30 septembre 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Journée consacrée au Chili, 50 ans après le coup d’état.

Samedi 2023-09-30 15:30:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle des fêtes

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



A day dedicated to Chile, 50 years after the coup d’état

Un día dedicado a Chile, 50 años después del golpe de Estado

Tag über Chile, 50 Jahre nach dem Staatsstreich

