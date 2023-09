LE MOIS DU DOC – AILO – YUKON, UN REVE BLANC Salle des fêtes Meyrueis, 21 novembre 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

Séance scolaire 10h00

Aïlo

Guillaume Maidatchevsky

2018 – 86 min – Gaumont – France, Finlande – VF

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa premièr….

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Salle des fêtes

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



School session 10:00 a.m

Aïlo

Guillaume Maidatchevsky

2018 ? 86 min ? Gaumont ? France, Finland – VF

Aïlo : une odyssée en Laponie tells the story of a little wild reindeer?s fight for survival, frail and vulnerable in the face of the trials and tribulations that mark his first…

Sesión escolar 10.00 h

Aïlo

Guillaume Maidatchevsky

2018 ? 86 min ? Gaumont ? Francia, Finlandia – VF

Aïlo: una odisea en Laponia narra la lucha por la supervivencia de un pequeño reno salvaje, frágil y vulnerable ante las pruebas que marcan su …

Schulvorstellung 10.00 Uhr

Aïlo

Guillaume Maidatchevsky

2018 ? 86 min ? Gaumont ? Frankreich, Finnland – VF

Aïlo: Eine Odyssee in Lappland erzählt vom Überlebenskampf eines kleinen wilden Rentiers, das gebrechlich und verletzlich gegenüber den Prüfungen ist, die seine erste…

