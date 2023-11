Karaoké de l’Avent Salle des fêtes Meyrals, 9 décembre 2023, Meyrals.

L’équipe du Festival des Épouvantails vous invite à participer à son Karaoké de l’Avent !

Rendez-vous le samedi 9 décembre dès 19h00 à la salle des fêtes de Meyrals.

Entrée 5€ au profit du TÉLÉTHON !

Assiette de tapas : 12€

Une boisson offerte si vous portez un pull de Noël !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle des fêtes

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Festival des Épouvantails team invites you to take part in its Advent Karaoke!

Join us on Saturday December 9 at 7pm in the Salle des Fêtes in Meyrals.

Admission 5? in aid of TÉLÉTHON!

Tapas platter: 12?

One free drink if you wear a Christmas sweater!

El equipo del Festival des Épouvantails le invita a participar en su Karaoke de Adviento

Únase a nosotros el sábado 9 de diciembre a las 19.00 h en la Sala de Fiestas de Meyrals.

Entrada 5? ¡a beneficio de TÉLÉTHON!

Plato de tapas: 12

¡Una bebida gratis si llevas un jersey navideño!

Das Team des Vogelscheuchenfestivals lädt Sie zu seinem Adventskaraoke ein!

Wir treffen uns am Samstag, den 9. Dezember ab 19 Uhr im Festsaal von Meyrals.

Eintritt 5 ? zugunsten des TELETHON!

Teller mit Tapas: 12?

Ein Getränk gratis, wenn Sie einen Weihnachtspullover tragen!

Mise à jour le 2023-11-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne