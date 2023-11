Stage de chant Salle des fêtes Meyrals, 25 novembre 2023, Meyrals.

Meyrals,Dordogne

L’atelier « Chante Meyrals » vous propose un stage de chant.

Rendez-vous le samedi 25 novembre de 9h30 à 17h à la salle des fêtes de Meyrals.

Ce stage sera animé par Arnauld MARTIN – Chef de coeur (Bordeaux)

Ouvert à tous.

Contact : 06 08 77 45 66 ou 06 83 13 45 17

Sur inscription..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The « Chante Meyrals » workshop is organizing a singing workshop.

Meet us on Saturday November 25 from 9.30am to 5pm at the Meyrals village hall.

This workshop will be led by Arnauld MARTIN – Chef de coeur (Bordeaux)

Open to all.

Contact: 06 08 77 45 66 or 06 83 13 45 17

Registration required.

El taller « Chante Meyrals » ofrece un curso de canto.

Nos vemos el sábado 25 de noviembre de 9h30 a 17h00 en el salón del pueblo de Meyrals.

Este taller estará dirigido por Arnauld MARTIN – Chef de coeur (Burdeos)

Abierto a todos.

Contacto: 06 08 77 45 66 o 06 83 13 45 17

Inscripción obligatoria.

Der Workshop « Chante Meyrals » bietet Ihnen einen Gesangsworkshop an.

Sie treffen sich am Samstag, den 25. November von 9:30 bis 17:00 Uhr im Festsaal von Meyrals.

Dieser Workshop wird von Arnauld MARTIN – Chef de Coeur (Bordeaux) geleitet

Er ist für alle offen.

Kontakt: 06 08 77 45 66 oder 06 83 13 45 17

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne