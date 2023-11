Soirée téléthon : chants et contes Salle des fêtes Meyrals, 25 novembre 2023, Meyrals.

Meyrals,Dordogne

L’atelier « Chante Meyrals » vous propose une soirée Chants et Contes au profit du Téléthon.

Rendez-vous le samedi 25 novembre dès 20h00 à la salle des fêtes de Meyrals.

Au programme : chorales, chanteurs, musiciens et conteurs.

Buvette et gâteaux sur place.

Contact : 06 83 13 45 17 / 06 08 77 45.

2023-11-25

Salle des fêtes

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The « Chante Meyrals » workshop is organizing an evening of song and storytelling in aid of the Telethon.

Join us on Saturday November 25 at 8.00 pm in the Meyrals village hall.

On the program: choirs, singers, musicians and storytellers.

Refreshments and cakes on site.

Contact: 06 83 13 45 17 / 06 08 77 45

El taller « Chante Meyrals » organiza una velada de canto y cuentacuentos a beneficio del Teletón.

Únase a nosotros el sábado 25 de noviembre a las 20.00 horas en la sala de fiestas del pueblo de Meyrals.

En el programa: coros, cantantes, músicos y cuentacuentos.

Habrá refrescos y pasteles.

Contacto: 06 83 13 45 17 / 06 08 77 45

Der Workshop « Chante Meyrals » bietet Ihnen einen Abend mit Gesang und Märchen zugunsten des Telethon.

Treffpunkt ist am Samstag, den 25. November ab 20 Uhr im Festsaal von Meyrals.

Auf dem Programm stehen Chöre, Sänger, Musiker und Geschichtenerzähler.

Getränke und Kuchen vor Ort.

Kontakt: 06 83 13 45 17 / 06 08 77 45

