Spectacle avec la troupe de théâtre de Feytiat Salle des fêtes Meuzac, 7 octobre 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

SAMEDI 07 OCTOBRE- 20h30 – MEUZAC (87)

Nous aurons le plaisir de recevoir la troupe de théâtre de Feytiat qui présentera son spectacle » Riz et Jeunesse » . Une comédie de Patrick STEPHAN.

Entrée : 8 euros

Organisation : La Troupe Bat de l’aile.

Salle des fêtes

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



SATURDAY 07 OCTOBER- 8.30pm – MEUZAC (87)

We’re delighted to welcome the Feytiat theater troupe, who will present their show « Riz et Jeunesse » (Rice and Youth). A comedy by Patrick STEPHAN.

Admission: 8 euros

Organized by: La Troupe Bat de l’aile

SÁBADO 07 OCTUBRE- 20.30 h – MEUZAC (87)

Nos complace dar la bienvenida a la compañía de teatro Feytiat, que presentará su espectáculo « Riz et Jeunesse » (Arroz y juventud). Una comedia de Patrick STEPHAN.

Entrada: 8

Organiza: La Troupe Bat de l’aile

SAMSTAG, 07. OKTOBER- 20.30 Uhr – MEUZAC (87)

Wir freuen uns, die Theatergruppe aus Feytiat zu empfangen, die ihr Stück « Riz et Jeunesse » (Reis und Jugend) aufführen wird. Eine Komödie von Patrick STEPHAN.

Eintritt: 8 Euro

Organisation: La Troupe Bat de l’aile

