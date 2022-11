Bal folk du Téléthon Salle des fêtes, Messia-sur-Sorne (39)

5€ et plus

organisé par CancoillotteFolk Salle des fêtes, Messia-sur-Sorne (39) 40 rue Aimé Berthod Salle des fêtes, 39570 Messia-sur-Sorne, France [{« link »: « http://www.cancoillottefolk.com/events/bal-folk-du-telethon/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39751 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal folk du Téléthon co-organisé par Cancoillottefolk et l’association Téléthon du Val de Sorne. Le produit de notre bal ira en totalité pour l’avancement de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Les détails sur le site de Cancoillottefolk:http://www.cancoillottefolk.com/events/bal-folk-du-telethon/ On compte sur vous! source : événement Bal folk du Téléthon publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T21:00:00+01:00

2022-12-04T00:00:00+01:00

