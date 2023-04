Bols d’Air, les échappées culturelles du Grand Cahors Salle des fêtes, 11 février 2023, Mercuès.

Vertumne / Manu Galure

Écrit sur les chemins pendant plus de deux ans, le quatrième disque de Manu Galure pourrait être un récit de voyage, ou la peinture d’un paysage, ou bien un film d’aventure. On y entend une promenade, les saisons qui passent, le vent mauvais, on y devine les dessins dans les nuages et le bruit des ricochets sur l’eau.

En utilisant les multiples préparations de pianos droits, de pianos à queue, pianos crapauds et autres pianos insolites, le spectacle de Manu Galure est une exploration étrange et réjouissante, un paysage curieux de bruits et de notes dans lequel vivent des histoires..

2023-02-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-02-11 . 5 EUR.

Salle des fêtes

Mercuès 46090 Lot Occitanie



Vertumne / Manu Galure

Written on the road for more than two years, Manu Galure’s fourth album could be a travelogue, or a landscape painting, or an adventure film. You can hear a walk, the passing seasons, the bad wind, you can guess the drawings in the clouds and the sound of ricochets on the water.

Using the multiple preparations of upright pianos, grand pianos, toadstools and other unusual pianos, Manu Galure’s show is a strange and delightful exploration, a curious landscape of sounds and notes in which stories live.

Vertumne / Manu Galure

Escrito en la carretera durante más de dos años, el cuarto álbum de Manu Galure podría ser un cuaderno de viaje, o un cuadro de paisaje, o una película de aventuras. Se oye un paseo, el paso de las estaciones, el mal viento, se adivinan los dibujos en las nubes y el sonido de los rebotes en el agua.

Utilizando las múltiples preparaciones de los pianos verticales, los pianos de cola, los sapos y otros pianos insólitos, la actuación de Manu Galure es una exploración extraña y deliciosa, un curioso paisaje de sonidos y notas en el que viven las historias.

Vertumne / Manu Galure

Die vierte CD von Manu Galure, die über zwei Jahre lang auf den Wegen geschrieben wurde, könnte ein Reisebericht, ein Landschaftsgemälde oder ein Abenteuerfilm sein. Man hört einen Spaziergang, die Jahreszeiten, die vergehen, den bösen Wind, man erahnt die Zeichnungen in den Wolken und das Geräusch von Querschlägern auf dem Wasser.

Manu Galures Aufführung ist eine seltsame und vergnügliche Entdeckungsreise, eine neugierige Landschaft aus Geräuschen und Noten, in der Geschichten leben.

Mise à jour le 2022-12-02 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie