Cet évènement est passé Stage fandango et bal trad’ Salle des fetes, Mercuès (46) Stage fandango et bal trad’ Salle des fetes, Mercuès (46), 16 septembre 2023, . Stage fandango et bal trad’ Samedi 16 septembre, 14h00 Salle des fetes, Mercuès (46) Stage gratuit, Bal 8€ Salle des fetes, Mercuès (46) 129, Rue du Marché

Salle des fetes, 46090 Mercuès, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T02:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T02:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fetes, Mercuès (46) Adresse 129, Rue du Marché Salle des fetes, 46090 Mercuès, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fetes, Mercuès (46) latitude longitude 44.497093;1.386534

Salle des fetes, Mercuès (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//