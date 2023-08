Fêtes locales Salle des fêtes Méracq Catégories d’Évènement: Méracq

Pyrénées-Atlantiques Fêtes locales Salle des fêtes Méracq, 26 août 2023, Méracq. Méracq,Pyrénées-Atlantiques 20h : repas communal sur inscription uniquement.

Bodega du Comité à partir de minuit.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Salle des fêtes

Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8pm: communal meal (registration required).

Committee Bodega from midnight onwards 20.00 h: comida comunitaria (inscripción obligatoria).

Comité Bodega a partir de medianoche 20 Uhr: Gemeinschaftsessen, nur mit Anmeldung.

Bodega des Komitees ab Mitternacht Mise à jour le 2023-08-21 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Méracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Méracq Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle des fêtes Méracq latitude longitude 43.51232;-0.38709

Salle des fêtes Méracq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meracq/