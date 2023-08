Fêtes locales Salle des fêtes Méracq, 25 août 2023, Méracq.

Méracq,Pyrénées-Atlantiques

19h : tournoi de pétanque

Grillades et buvette sur place.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

Salle des fêtes

Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm: pétanque tournament

Grills and refreshments on site

19.00 h: torneo de petanca

Parrillas y refrescos in situ

19 Uhr: Turnier im Boulespiel

Grillen und Getränke vor Ort

