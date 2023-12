Spectacle break dance « Catch me » de la Cie Ego Salle des Fêtes Ménigoute, 1 décembre 2023, Ménigoute.

Ménigoute,Deux-Sèvres

Spectacle break dance « Catch me » de la Cie Ego

1ere partie : restitution des initiations break dance des élèves de l’école de Ménigoute (de la maternelle au CM2)

2ème partie : spectacle « Catch me » / durée 45 min

suivis de la boum de Noël du RPI Vasles/Ménigoute/Les Chateliers

Entrée prix libre, une boite à dons sera à votre disposition à l’entrée.

2023-12-08

Salle des Fêtes place de la mairie

Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Catch me » break dance show by Cie Ego

part 1: presentation of break dance initiations by Ménigoute schoolchildren (kindergarten to CM2)

part 2: « Catch me » show / duration 45 min

followed by the RPI Vasles/Ménigoute/Les Chateliers Christmas party

Admission free, a donation box will be available at the entrance

Espectáculo de break dance « Catch me » de Cie Ego

parte 1: presentación de las iniciaciones al break dance de los alumnos de la escuela de Ménigoute (de preescolar a CM2)

parte 2: espectáculo « Atrápame » / duración 45 min

seguido de la fiesta de Navidad de RPI Vasles/Ménigoute/Les Chateliers

Entrada gratuita, habrá una caja para donativos en la entrada

Breakdance-Show « Catch me » der Cie Ego

1. Teil: Wiedergabe der Breakdance-Einführungen der Schüler der Schule von Ménigoute (vom Kindergarten bis zur 5. Klasse)

2. Teil: Aufführung « Catch me » / Dauer 45 Min

im Anschluss an die Weihnachtsfeier des RPI Vasles/Ménigoute/Les Chateliers

Eintritt frei, eine Spendenbox steht am Eingang für Sie bereit

Mise à jour le 2023-11-28 par CC Parthenay Gâtine