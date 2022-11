stage avec Gilles Lauprêtre bal avec T O G et le duo Marivole salle des fêtes, Ménétréol-sous-Sancerre (18)

16 € (stage) 10 € (bal)

organisé par la Marivole salle des fêtes, Ménétréol-sous-Sancerre (18) 14, Rue du Moulin salle des fêtes, 18300 Ménétréol-sous-Sancerre, France [{« link »: « https://la-marivole.pagesperso-orange.fr/images%20rendez%20vous/Nouveau-2-2.jpg »}, {« link »: « https://la-marivole.pagesperso-orange.fr/images%20rendez%20vous/Nouveau-2-1.jpg »}, {« link »: « https://la-marivole.pagesperso-orange.fr/images%20rendez%20vous/Nouveau-3-1.jpg »}, {« link »: « https://la-marivole.pagesperso-orange.fr/images%20rendez%20vous/Nouveau-3-2.jpg »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39344 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] source : événement stage avec Gilles Lauprêtre bal avec T O G et le duo Marivole publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T15:00:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00

Lieu salle des fêtes, Ménétréol-sous-Sancerre (18) Adresse 14, Rue du Moulin salle des fêtes, 18300 Ménétréol-sous-Sancerre, France

