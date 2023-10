Soirée conférence, Poitevine et repas – Le Parlanjhe Salle des fêtes Melle, 9 décembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Soirée dédiée au Parlanjhe avec conférence, repas et soirée poitevine.

Thème : le Parlanjhe, ses origine, ses richesses, ses limites, son graphisme, son avenir.

Conférence : Différences internes, évolutions et particularismes du poitevin ( et du saintongeais) et incidence sur leur écriture, depuis les premiers imprimés de la renaissance jusqu’à nos jours. Par Eric Nowak, écrivain, naturaliste et ethnologue.

Soirée : La conférence sera suivie d’un diner au cours duquel, entre chaque plat, des locuteurs locaux illustreront la richesse de notre belle langue poitevine.

Samedi 9 décembre 2023

Organisée par le Centre Protestant de l’Ouest.

Salle des fêtes

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Evening dedicated to Parlanjhe, with conference, meal and Poitevine evening.

Theme: Parlanjhe, its origins, its richness, its limits, its graphics, its future.

Lecture: Internal differences, evolutions and particularities of Poitevin (and Saintongeais) and their impact on writing, from the first printed documents of the Renaissance to the present day. By Eric Nowak, writer, naturalist and ethnologist.

Evening: The lecture will be followed by a dinner during which, between each course, local speakers will illustrate the richness of our beautiful Poitevin language.

Saturday, December 9th 2023

Organized by Centre Protestant de l’Ouest

Una velada dedicada a Parlanjhe, con conferencia, comida y velada Poitevine.

Tema: El Parlanjhe, sus orígenes, su riqueza, sus limitaciones, su grafismo y su futuro.

Conferencia: Diferencias internas, evoluciones y particularidades del Poitevin (y Saintongeais) y el impacto en su escritura, desde los primeros documentos impresos del Renacimiento hasta nuestros días. A cargo de Eric Nowak, escritor, naturalista y etnólogo.

Velada: La conferencia irá seguida de una cena durante la cual, entre plato y plato, oradores locales ilustrarán la riqueza de nuestra hermosa lengua poitevina.

Sábado 9 de diciembre de 2023

Organizado por el Centre Protestant de l’Ouest

Ein Abend, der dem Parlanjhe gewidmet ist, mit Vortrag, Essen und Poitevine-Abend.

Thema: Parlanjhe, seine Herkunft, seine Reichtümer, seine Grenzen, seine Grafik, seine Zukunft.

Vortrag: Interne Unterschiede, Entwicklungen und Besonderheiten des Poitevin ( und des Saintongeais) und Auswirkungen auf ihre Schrift, von den ersten Drucken aus der Renaissance bis heute. Von Eric Nowak, Schriftsteller, Naturforscher und Ethnologe.

Abend: Im Anschluss an den Vortrag findet ein Abendessen statt, bei dem zwischen den einzelnen Gängen lokale Sprecher den Reichtum unserer schönen Poitevinischen Sprache veranschaulichen werden.

Samstag, 9. Dezember 2023

Organisiert vom Centre Protestant de l’Ouest (Protestantisches Zentrum des Westens)

