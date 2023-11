Soirée Poitevine Salle des fêtes Melle, 9 décembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Soirée Poitevine

Saint Martin les Melle Salle des Fêtes – Samedi 9 Décembre 2023

18h : Conférence d’Eric NOWAK (participation libre)

19h 30 : « Diner Spectacle » sur réservation

Réservation avant le 30 novembre 2023 (06 87 28 96 79 ou 06 33 83 38 49)

Contact@centreprotestantdelouest.ovh.

Salle des fêtes

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Poitevine Evening

Saint Martin les Melle Salle des Fêtes – Saturday, December 9th 2023

6pm: Lecture by Eric NOWAK (free participation)

7:30 pm: « Dinner and show » (reservation required)

Reservation before November 30, 2023 (06 87 28 96 79 or 06 33 83 38 49)

Contact@centreprotestantdelouest.ovh

Velada Poitevin

Saint Martin les Melle Salle des Fêtes – Sábado 9 de diciembre de 2023

18:00 h: Conferencia de Eric NOWAK (participación libre)

19:30 h: « Cena y espectáculo » (reserva obligatoria)

Reserva antes del 30 de noviembre de 2023 (06 87 28 96 79 o 06 33 83 38 49)

Contact@centreprotestantdelouest.ovh

Poitevine-Abend

Saint Martin les Melle Salle des Fêtes – Samstag, 9. Dezember 2023

18 Uhr: Vortrag von Eric NOWAK (freie Teilnahme)

19.30 Uhr: « Diner Spectacle » (Reservierung erforderlich)

Reservierung vor dem 30. November 2023 (06 87 28 96 79 oder 06 33 83 38 49)

Contact@centreprotestantdelouest.ovh

