Bourse aux jouets et puériculture Salle des Fêtes Melle, 12 novembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Bourse aux jouets et puériculture

Organisée par l’APE des écoles publiques de Melle

Dimanche 12 novembre 2023 à la salle des fêtes devSt-Martin-Lès-Melle de 9h à 17h

Réservations au 07 65 58 44 69 ou 06 48 14 63 76

apemelle79@gmail.com.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Salle des Fêtes

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Toys and childcare market

Organized by the APE des écoles publiques de Melle

Sunday, November 12, 2023 at the salle des fêtes devSt-Martin-Lès-Melle from 9am to 5pm

Reservations on 07 65 58 44 69 or 06 48 14 63 76

apemelle79@gmail.com

Mercado de juguetes y puericultura

Organizado por la APE de las escuelas públicas de Melle

Domingo 12 de noviembre de 2023 en la salle des fêtes de St-Martin-Lès-Melle de 9.00 a 17.00 horas

Reservas en el 07 65 58 44 69 o en el 06 48 14 63 76

apemelle79@gmail.com

Börse für Spielzeug und Kinderpflege

Organisiert von der Elternvereinigung der öffentlichen Schulen in Melle

Sonntag, 12. November 2023 in der Festhalle devSt-Martin-Lès-Melle von 9.00 bis 17.00 Uhr

Reservierungen unter 07 65 58 44 69 oder 06 48 14 63 76

apemelle79@gmail.com

