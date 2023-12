Exposition Daniel André Salle des fêtes Mazerolles, 16 décembre 2023, Mazerolles.

Mazerolles Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-23

Exposition « L’Art de la rencontre » de Daniel André.

Désireux de créer du lien social durant cette semaine, l’artiste proposera chaque jour une démonstration participative.

Divers ateliers organisés de 15h à 18h :

Lundi 18 et Jeudi 21 : Démo Yupo

Mardi 19 : Démo Batik sur soie

Mercredi 20 : Démo Kraft

Vendredi 22 : Démo sculpture

Samedi 23 : Démo Pop-up.

Exposition « L’Art de la rencontre » de Daniel André.

Désireux de créer du lien social durant cette semaine, l’artiste proposera chaque jour une démonstration participative.

Divers ateliers organisés de 15h à 18h :

Lundi 18 et Jeudi 21 : Démo Yupo

Mardi 19 : Démo Batik sur soie

Mercredi 20 : Démo Kraft

Vendredi 22 : Démo sculpture

Samedi 23 : Démo Pop-up

Exposition « L’Art de la rencontre » de Daniel André.

Désireux de créer du lien social durant cette semaine, l’artiste proposera chaque jour une démonstration participative.

Divers ateliers organisés de 15h à 18h :

Lundi 18 et Jeudi 21 : Démo Yupo

Mardi 19 : Démo Batik sur soie

Mercredi 20 : Démo Kraft

Vendredi 22 : Démo sculpture

Samedi 23 : Démo Pop-up

.

Salle des fêtes

Mazerolles 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Mont-de-Marsan