Fête de la musique Salle des fêtes Mazerolles Mazerolles Catégories d’Évènement: Mazerolles

Vienne Fête de la musique Salle des fêtes Mazerolles, 24 juin 2023, Mazerolles. Fête de la musique Samedi 24 juin, 18h30 Salle des fêtes Entrée Gratuite Fête de la musique à partir de 18h30.

Karaoké de 19h00 à 20h30 et concert avec De Mi A Mi de 21h00 à 22h30.

Foods Trucks salés et sucrés… Salle des fêtes 86320 Mazerolles Mazerolles 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

2023-06-24T18:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Mazerolles, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 86320 Mazerolles Ville Mazerolles Departement Vienne Lieu Ville Salle des fêtes Mazerolles

Salle des fêtes Mazerolles Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazerolles/

Fête de la musique Salle des fêtes Mazerolles 2023-06-24 was last modified: by Fête de la musique Salle des fêtes Mazerolles Salle des fêtes Mazerolles 24 juin 2023